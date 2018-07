Inchecken op station Zuid niet mogelijk door stroomstoring

Op station Zuid is inchecken momenteel niet mogelijk door een stroomstoring. De poortjes staan open dus reizigers kunnen gewoon doorlopen. Ook reizigers van GVB hebben last van de storing.

Dat storing wordt bevestigd door een woordvoerder van de NS. Volgens netbeheerder Liander kan de storing nog tot zeker 16.15 uur duren. Tram 5 van GVB is ingekort tot station Zuid. Metro 51 reed ook ingekort, maar die lijn rijdt inmiddels weer de eigen route.

De poortjes mogen dan open staan, reizigers die gratis willen reizen kunnen nog wel eens bedrogen uitkomen. In de trein wordt natuurlijk nog wel gewoon gecontroleerd en op andere Amsterdamse stations zijn de poortjes gewoon gesloten.

Mensen die last hebben van de storing doordat er bijvoorbeeld te veel geld is afgeschreven na het uitchecken, kunnen zich melden bij de NS via één van de info-zuilen op stations. De oorzaak van de stroomstoring is onbekend. Het treinverkeer van NS heeft geen last van de storing.