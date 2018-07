Sjaak Swart viert zijn 80ste verjaardag: 'Lijkt wel of ik Koning Alexander ben'

Mister Ajax Sjaak Swart viert vandaag zijn 80ste verjaardag. Dat doet hij met gebak bij zijn collega's. Toch vond hij ook nog even tijd om zijn licht te laten schijnen op de laatste ontwikkelingen bij Ajax.

Zijn telefoon is vandaag geen seconde stil geweest. Vanuit de hele wereld ontving Swart felicitaties. 'Ik voel me fantastisch. Geweldig hoe iedereen me belt en berichtjes stuurt. Het lijkt wel of ik Koning Alexander ben. Het is mooi dat je zo'n publiek hebt ondanks dat ik al jaren niet meer voetbal. Uit Nederland, maar ook vanuit het buitenland. Uit Egypte, Amerika en HSV belde zelfs.'

Ook op zijn verjaardag had Swart een duidelijke mening over wat er speelt bij zijn club Ajax. Zo kan de komst van Dusan Tadic hem zeer bekoren. 'Ik hoop dat hij net zo speelt als ik hem de laatste tijd heb zien spelen. Ik hoop dat hij het gaat maken met die jonge gasten.' Daarnaast hoopt de jarige job vurig op de terugkeer van Daly Blind. 'Dat is een echte Ajacied. Hij weet hoe Ajax speelt en hij kan mooi als de vader van de ploeg spelen.'

Op de vraag of Ajax dit jaar kampioen wordt, reageert Swart wijfelend. 'Het is nooit zeker te zeggen. Het is eerst kijken hoe het elftal er uit ziet en of er spelers weggaan. Maar als Ajax echt de goede aankopen doet, dan heb ik er een goed gevoel over.'