VUmc moet 230.000 euro betalen wegens verkeerde declaraties

Het VUmc schikt voor 232.434 euro met het Openbaar Ministerie (OM) vanwege het indienen van onrechtmatige declaraties. Op de afdeling kindergeneeskunde werd in de periode 2010 en 2011 bij zeker zes patienten bij de zorgverzekeraar een behandeling gedeclareerd die hoger was dan werd uitgevoerd.

Het VUmc heeft erkend dat het door de transacties onrechtmatig 116.217 euro verdiende. Dit bedrag wordt de afdeling kindergeneeskunde van het ziekenhuis nu afgenomen. Ook betaalt de afdeling een boete van hetzelfde bedrag. Het OM acht bewezen dat het VUmc in de onderzochte periode een te hoge vergoeding bij de behandeling van ten minste zes patiënten heeft gedeclareerd. Daardoor is er in die periode dus te veel uitbetaald door de zorgverzekeraars.

Vertrouwelijke informatie

In 2012 werd voor het eerst gekeken naar de declaraties. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) deed toen onderzoek naar de administratie nadat het signalen had gekregen van een onjuiste gang van zaken. Net als de NZa deed het VUmc destijds zelf ook onderzoek naar de declaraties. Het onderzoek werd uitgevoerd door deskundigen van buiten het ziekenhuis en de resultaten werden doorgegeven aan de NZa.

Naar aanleiding van de resultaten van de onderzoeken deed de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) in 2014 een inval bij het ziekenhuis. Het FIOD nam hierbij gegevens in beslag die volgens het VUmc niet zomaar mochten worden gebruikt. Dit omdat bij de gegevens vertrouwelijke informatie zou zitten zoals patiëntendossiers. In de anderhalf jaar na de inval stelde het FIOD verschillende methoden voor om de gegevens toch te kunnen onderzoeken, maar de verschillende partijen konden geen oplossing vinden. In 2016 bepaalde de rechter dat de FIOD de gegevens inderdaad niet mocht onderzoeken waardoor het onderzoek vast dreigde te lopen.

Aangepaste regelgeving

Voor zes gevallen is nu zonder het onderzoeken van de vertrouwelijke informatie bewezen dat de gedeclareerde bedragen te hoog waren. De schikking is dan ook gebaseerd op alleen deze gevallen. Naast het te betalen geldbedrag stelt het OM bovendien als voorwaarde dat het VUmc de regelgeving dusdanig aanpast dat iets dergelijks in de toekomst niet meer zal voorkomen.