Oudere bewoners Pentagon kunnen vanaf vandaag met de lift

Bewoners van het Pentagon, vlakbij de Nieuwmarkt, namen vanmiddag voor het eerst de lift. Deze is gebouwd om het gebouw leeftijdsbestendig te maken. Zo kunnen de oudere bewoners er makkelijker blijven wonen.

In 2014 klopte stadsdeel Centrum op de deur bij Stadgenoot met de vraag of het mogelijk is om het voor ouderen makkelijker te maken om in de binnenstad te blijven wonen. Het Pentagon was daarvoor het geschikte pand omdat daar aan de buitenkant een lift kon worden gebouwd. In 2017 is Stadgenoot vervolgens begonnen met de bouw.

Het project is gedaan in samenspraak met de bewoners. Zij moesten dan ook akkoord gaan met een huurverhoging om de lift te bekostigen. 19 van 88 woningen zijn nu bereikbaar met de lift en daar komen er nog vier bij.

Is het mogelijk om oudere binnenstadbewoners langer in hun eigen woning te laten blijven? Met deze kersverse lift hoeven deze bewoners hun buurt niet te verlaten. https://t.co/wtPT28m7dS pic.twitter.com/g8Zo3tVkQj — Stadsdeel Centrum (@020centrum) July 3, 2018