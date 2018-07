Nieuwe raadsleden na eerste honderd dagen: 'Ik had iets meer daadkracht verwacht'

Na de verkiezingen zagen we naast enkele oude bekenden, vooral veel nieuwe gezichten in de raad. Honderd dagen laten zocht AT5 drie nieuwkomers op om hun eerste periode als vertegenwoordiger van de Amsterdammers te evalueren. Hoogtepunten, knelpunten, problemen en verwachtingen.

Anne Marttin zit in de raad voor de VVD. Voor haar is het vooral nog inwerken, mensen spreken en de stad in. Maar één ding valt haar al wel op: er is weinig daadkracht in de raad. 'Er zijn zoveel protocollen, alles moet volgens het boekje. Ik dacht dat er iets meer daadkracht zou zijn.'

Consequenties

Nicole Temmink zit in de gemeenteraad voor de SP en maakt zich voornamelijk druk om de veiligheid in de stad. Een van haar speerpunten is de te kleine politiecapaciteit: 'Het is frustrerend om te zien dat iedereen weet dat er te weinig is, maar dat Den Haag niet levert. Hier ervaren we daar de consequenties van.'

Voor de volgende honderd dagen hoopt ze dan ook op een stevige discussie over veiligheid in de stad. Dat gaat dan wat haar betreft ook over cameratoezicht: 'Mijn hoogtepunt van de afgelopen tijd was het toezicht op het Sierplein. De burgemeester heeft toegezegd daar opnieuw naar te kijken. Dat is een concrete maatregel om de veiligheid daar te verbeteren. Ik ben niet altijd een voorstander van camera's, maar in dit geval wel.'

Overweldigend

Bij GroenLinks is Denniz Karaman een nieuw gezicht. Naast 'overweldigend, druk en fantastisch' herinnert hij zich de afgelopen dagen vooral als een tijd om te leren hoe alles werkt.

Op Femke Halsema als burgemeester zegt hij 'heel trots' te zijn.