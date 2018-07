Meerderheid raad wil dat college ING op de vingers tikt om investeringen palmolie

Een meerderheid van de Amsterdamse raad heeft het college opgeroepen om huisbankier ING aan te spreken op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit omdat de bank volgens Milieudefensie structureel betrokken is bij misstanden in de palmolie-industrie

Raadsleden van D66, PvdA, SP, Groen Links en de Partij voor de Dieren hebben hierover vragen gesteld aan het college. Dat deden ze naar aanleiding van een rapport dat gisteren werd gepresenteerd door Milieudefensie. Hieruit bleek dat ABN AMRO, Rabobank en dus ING structureel betrokken zijn bij misstanden zoals landroof, mensenrechtenschendingen en de kap van regenwoud. Zo zou ING geld lenen aan een bedrijf dat in West-Sumatra de lokale bevolking intimideerde.

Dit is tegen het zere been van een groot deel van de raad. Zij benoemen dat Amsterdam als stad maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan en dat dus ook van haar partners moet eisen. Zij roepen het college op om een duidelijk signaal af te geven richting ING en deze gebeurtenissen mee te nemen in een toekomstige aanbesteding voor een nieuwe huisbank.

Eerder dit jaar kwam de ING ook al in opspraak toen het salaris van topman met Ralph Hamers met 50 procent werd verhoogd. Toen riep D66 de stad op om niet door te gaan met ING. De salarisverhoging werd later ingetrokken