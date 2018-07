Tweede Kamer wil opheldering van minister over metromoord

De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk een gesprek met minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) over de fatale steekpartij in metro 53 vorig jaar juli. De 38-jarige Joost Wolters werd zonder reden doodgestoken door psychiatrisch patiënt Philip O.

Uit onderzoek van AT5 en de Volkskrant blijkt dat er fouten zijn gemaakt bij verschillende instanties. De communicatie tussen verschillende instanties was onzorgvuldig. Mogelijk had de dood van de Wolters, die net vader was geworden, voorkomen kunnen worden.

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg noemt het 'een ontluisterend verhaal' en 'een aaneenschakeling van missers'. Ze kan rekenen op de steun van de andere Kamerleden, meldt nu.nl. GroenLinks wil dat de minister niet alleen uitleg verschaft over deze specifieke zaak, maar ook over mogelijke structurele problemen. De partij denkt bijvoorbeeld aan het tekort aan opvangplaatsen voor gevaarlijke patiënten.

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zei vanmiddag tegen AT5 met de nabestaanden van Joost Wolters in gesprek te willen gaan. Over de fouten bij de reclassering en het Openbaar Ministerie wil Grapperhaus vandaag nog niets zeggen. Een meerderheid van de Kamer heeft besloten om het debat over het zomerreces te tillen.

