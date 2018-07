Fusie Weesp en Amsterdam stap dichterbij na ondertekenen overeenkomst

Met het ondertekenen van een zogenaamd bestuurlijk convenant is de fusie tussen Amsterdam en Weesp weer een stapje dichterbij gekomen. In het convenant staan de uitgangspunten voor het invoegen van de ambtelijke organisatie van Weesp in de gemeente Amsterdam.

De overeenkomst werd vanmiddag getekend door waarnemend burgemeester van Amsterdam Jozias van Aartsen en waarnemend burgemeester van Weesp Bas Jan van Bochove. Voordat het convenant ondertekend werd maakten de nieuwe collega's van Weesp en Amsterdam kennis met elkaar in het stadhuis in Weesp. Na de ondertekening volgde een bestuurlijk overleg.

In het convenant staat dat de twee gemeenten proberen de ambtelijke fusie op 1 april 2019 te hebben voltooid. Dit houdt in dat vanaf die datum alle ambtenaren van Weesp in dienst zijn van de gemeente Amsterdam. De bestuurlijke fusie volgt ergens na 2022.

Enkele maanden geleden besloot de gemeenteraad van Weesp dat een fusie er daadwerkelijk gaat komen. Dat gebeurde na een referendum onder de inwoners. 57,4 procent stemde voor een fusie met Amsterdam.