20.000 euro voor gouden tip liquidatie crimineel Goran Tasic

De politie heeft 20.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot het oplossen van de moord op crimineel Goran Tasic. De 45-jarige Tasic kwam afgelopen maart met tientallen kogels om het leven in Slotervaart.

De Servische Tasic had een omvangrijk strafblad, hij was veroordeeld voor poging tot moord en zat eerder vast voor poging tot afpersing. Ook leek hij actief in de drugshandel. Een uur nadat hij op 15 maart op Schiphol arriveerde, werd hij in de Piet Mondriaanstraat doodgeschoten.

De politie vermoedt dat Tasic in de val is gelokt toen hij een taxi nam naar de Piet Mondriaanstraat. De politie vermoedt dat hij een conflict had in de drugswereld. Mogelijk had de dader of daders ook een Servische achtergrond, aldus de politie in Opsporing Verzocht.

De schutter rende na de schietpartij weg via een steegje bij een brede sloot. Een getuige hoorde kort daarop een plons in een nabije sloot, waar de politie nog diezelfde avond een semi-automatisch vuurwapen, het moordwapen bleek later, aantrof. De politie is nog op zoek naar twee belangrijke getuigen, een man en een vrouw, die de dader vermoedelijk hebben zien vluchten.

Ook zoekt de politie naar een man die kort na de liquidatie door de voetgangerstunnel onder de A10 richting het Ramada-hotel liep. Hij heeft mogelijk iets maken met de moord. Hij droeg een zwarte nylon-glimmende jas, met een niet-glimmende capuchon.

Eerder hield de politie de Servier Igor S. aan voor de moord. Hij is later wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten.