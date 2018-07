Politie toont beelden ontploffing handgranaat onder auto in West

De politie heeft vanavond beelden getoond van de ontploffing van een handgranaat onder een auto in de nacht van 9 op 10 juli vorig jaar in de Van Reigersbergenstraat in West. Volgens diverse media behoorde de auto toe aan de broer van oud-Ajaxspeler Evander Sno.

Op de beelden is te zien hoe de dader rond de Audi loopt. Hij haalt iets uit zijn linker zak en schopt iets onder de auto. Een minuut later vindt er een enorme explosie onder de auto plaats. De explosie is zo hevig, dat er zelfs scherven op de eerste verdieping aan de overkant van de straat worden gezien.

Door de explosie raakten in totaal tien auto's beschadigd. Bij tien woningen werden ruiten kapot geblazen. Volgens de politie is het een wonder dat er geen slachtoffers vielen. Hoewel het op een gerichte aanslag lijkt, zeggen degenen die de betreffende avond in die auto reden niet te weten waarom de granaat daar is achtergelaten.

Eerder zei de politie dat de eigenaar van de auto niet het doelwit was.