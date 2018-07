Man op fiets gewond na botsing met auto

Een man is dinsdagavond rond 20.30 uur gewond geraakt nadat zijn fiets in botsing kwam met een auto. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend.

Het ongeluk gebeurde aan de Admiraal de Ruijterweg. Volgens getuigen raakte de man gewond aan zijn hoofd. De traumaheli werd ook opgeroepen bij het ongeluk.

De straat werd ter hoogte van de Haarlemmerweg tijdelijk afgesloten. De politie heeft ter plekke met de verkeersongevallenanalyse onderzoek gedaan.