Eric van der Burg neemt zingend afscheid als wethouder: 'Het was fantastisch'

In het Only Friends Sports Centre nam Eric van der Burg vanavond afscheid als wethouder. 'Ik heb acht fantastische jaren gehad'.

De ras-Amsterdammer werd alom geprezen om zijn werk als sportwethouder. Waarnemend burgemeester en partijgenoot Jozias van Aartsen waardeert het werk van Van der Burg. 'Hij is een voortreffelijk wethouder geweest acht jaar lang. En eerder natuurlijk ook voor de stad gewerkt. Hij heeft heel veel succes gehad en het is een echt heel fijn mens.'

Zelfs GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink zegt dat hij Eric van der Burg gaat missen. 'Hij blijft natuurlijk in de raad, maar hij was voor Amsterdam een hele belangrijke en goede wethouder. Geen politieke kleur die de mijne is, maar wel iemand die zijn hart voor de stad had. Dus vandaag is er veel lof over hem gesproken, dat wat volledig terecht is.'

Lees ook: 'Dit is mijn stad, man!': Eric van der Burg blikt emotioneel terug op 8 jaar wethouderschap

'Het was fantastisch', vat Van der Burg zijn jaren als wethouder samen. 'Ik heb acht fantastische jaren gehad, mede door de mensen die hier staan. Mensen die elke dag bezig zijn met Amsterdam mooier maken. Daar was dit een mooi bedank- en afscheidsfeestje voor.' Zelf had de voormalig wethouder het ook erg naar zijn zin op het feestje. Al lopend door de zaal zong hij zijn versie van het door Paul de Leeuw en Adré Hazes bekend geworden 'Droomland'. Een eventuele carrière als zanger zit er volgens hem echter niet in. 'Dat moesten we maar niet doen, ik ben nu alweer schor. Dus dat schiet niet op.'