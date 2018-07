Sluis bij IJmuiden pas in 2022 open

De sluis bij IJmuiden zal pas in 2022 open gaan, dat meldde minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) vanavond aan de Tweede Kamer. Eerder was de planning dat de sluis in 2019 open zou gaan. De sluis is van groot belang voor de Amsterdamse haven.

De bouw van de sluis is nu zo'n twee jaar bezig. Eind vorig jaar kwamen de eerste problemen aan het licht toen de betonnen constructie niet berekend bleek op de kracht die het water op de sluis uitoefent, meldt Het Parool.

Dit kwam door ontwerpfouten van de aannemers BAM en VolkerWessels. De bouwers gaven vervolgens aan rond 2021 klaar te kunnen zijn met de bouw, maar zelfs dat blijkt nu dus te optimistisch. Minister Van Nieuwenhuizen vindt begin 2022 namelijk realistischer.

De minister zegt verder dat de vertraging weinig gevolgen kent voor de scheepvaart omdat de Noordersluis nu langer in gebruik blijft. Met de komst van de sluis bij IJmuiden krijgt Amsterdam de grootste zeesluis ter wereld. De sluis wordt zo'n zeventig meter breed.