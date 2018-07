Engelsen drinken spanning weg op het Thorbeckeplein

Engeland nam het in de achtste finales op tegen Colombia en dat werd een taai potje. Honderden Engelse toeristen volgden daarom gisteravond nerveus de wedstrijd in de pub Coco's Outback.

De Britten zagen hoe hun ploeg in de tweede helft op voorsprong kwam, maar dit weer weggaf in de slotfase. Ondanks alle genuttigde biertjes en wiet was de spanning om te snijden. Vooral in de strafschoppenreeks, die uiteindelijk de wedstrijd moest beslissen.

Nederland is er dit jaar niet bij, maar onder de ruim 150 nationaliteiten in de stad zijn er altijd mensen die één van de 32 deelnemende landen aanmoedigen. AT5 volgt ze de komende weken met Kijken naar Koppen.