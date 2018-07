'Femke Halsema heeft werkplek alvast geïnspecteerd'

Burgemeester in spe Femke Halsema heeft alvast haar nieuwe werkplek geïnspecteerd. Volgens de Telegraaf is Halsema door GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma maandagavond rondgeleid in de Stopera.

Ook maakte ze kennis met de andere GroenLinks-fractieleden. Dat zorgde volgens de krant overigens nog voor een klein relletje, want niet alle fracties werden bezocht. Daarover is ergernis, meldt een bron aan De Telegraaf.

'Ze liep onder begeleiding van GroenLinks-fractieleden. Een beetje vreemd, want de burgemeester zou boven de partijen moeten staan.' Halsema zou 18 juli moeten worden geïnstalleerd als burgemeester.