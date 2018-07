'VVD en CDA willen stemrecht koppelen aan inburgering'

Als het aan CDA en de VVD ligt, mogen migranten die niet voldoen aan hun inburgeringsplicht in de toekomst ook niet meer stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Momenteel mogen migranten met een verblijfsstatus maar zonder inburgering na vijf jaar wél stemmen, maar dat is volgens de partijen onzin. 'Voor mensen die er met de pet naar gooien, moeten er ook sancties zijn', zegt CDA-kamerlid Pieter Heerma. VVD'er Bente Brecker: 'Wie onze taal niet wil leren, niet wil werken, of als je onze vrije waarden niet omarmt, waarom zou je dan wel mogen meebeslissen over ons land?'. Met de sancties hopen de partijen een extra instrument in haden te hebben.

Politiek Den Haag is al even op zoek naar strengere immigratieregels, maar het internationale recht zit in de weg. Zo schrijft De Telegraaf dat het volgens minister Wouter Koolmees (D66) juridisch niet mogelijk is om de verblijfsvergunning in te trekken van migranten die weigeren in te burgeren. Overigens kunnen er wel boetes uitgedeeld worden, iets wat Den Haag momenteel onderzoekt.

Inburgering

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het inburgeringsbeleid flink gaat veranderen. Het belangrijkste daarin is dat de gemeenten meer regie krijgen over hoe het inburgeren wordt uitgevoerd.

De minister geeft aan dat de vernieuwingen in het inburgeringsstelsel die vijf jaar geleden zijn doorgevoerd bedoeld waren om het stelsel beter te maken, maar dat dit niet gebeurd is. Koolmees wil dat nieuwkomers zo snel mogelijk gaan participeren in de maatschappij, het liefst via betaald werk. In de brief geeft hij aan dat op dit moment te veel nieuwkomers te lang afhankelijk van een bijstandsuitkering te zijn.

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de nieuwe inburgeringsplannen van Koolmees.