Comeback op de loer voor eenzame Hans van der Togt door filmrol

Voormalig Rad van Fortuin-presentator en ras-Amsterdammer Hans van der Togt is bezig met een comeback. In een nieuwe korte film over - jawel, krasloten - zal Van der Togt een rol spelen.

In de film, geregisseerd door Jesse de Vries, staat een echtpaar dat verslaafd is aan krasloten centraal. De opnames beginnen eind deze maand in Zeeland. Op 12 november moet de film in prémiere gaan. Volgens de regisseur was de oudpresentator direct enthousiast.

In 2016 kwam Van der Togt nog landelijk in de spotlight, na een interview in het AD Magazine. Daar vertelde hij verschrikkelijk eenzaam te zijn, nadat zijn vriend zeventien jaar geleden overleed. Hij grapte zelfs dat als zijn hond kwam te overlijden, de strop al klaar stond. Ook vertelde de presentator heel veel te drinken sinds hij verhuisd is naar het Friese Achlum. AT5 ging vervolgens bij hem langs met hartverwarmende boodschappen van oude vrienden en andere Amsterdammers. Vervolgens gaf hij aan geen druppel meer te drinken.

Lees ook: Hans van der Togt gestopt met drinken

Van der Togt kreeg naast de videoboodschap van bekenden ook een 'tsunami aan reacties' van anderen. Sommigen vonden hem zielig. 'Ik ben tevreden met mijn bestaan, maar vind er gewoon geen fuck aan om ouder te worden', zo zegt hij tegen AD. 'Ik ben niet zielig. Alleen soms eenzaam. En oké, ik dronk er aardig wat bij. Dat was inderdaad niet goed.'