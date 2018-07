Drie mannen gezocht in Geuzenveld na overval in Zwanenburg

De politie is op zoek naar drie Noord-Afrikaanse mannen die mogelijk betrokken zijn bij een overval in een kledingwinkel Zwanenburg. Ze zouden in de richting van Geuzenveld zijn gevlucht op een zwarte scooter.

Een van hen heeft een snorretje, zo is te lezen in een Burgernetmelding, twee dragen een helm. De verdachten hebben bovendien een witte, katoenen tas bij zich. Op de Bok de Korverweg wordt er momenteel naar hen gespeurd.

Meer overvallen

Het is niet de eerste keer dat de zaak is overvallen. Gisteren bezocht een groep ramkrakers de kledingwinkel, meldt NH Nieuws. Eigenaar Jenke Haverhals zou er inmiddels aan gewend zijn geraakt. 'We hebben al zoveel ramkraken gehad, pogingen daartoe, diefstal en vorig jaar nog een gewapende overval', vertelde hij.