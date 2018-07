Beschoten woning Kolenkitbuurt gelinkt aan mislukte helikopterkaping

De woning in de Kolenkitbuurt die gisteren werd beschoten blijkt die van de familie El M. Twee broers uit het gezin zijn verdachten in de zaak rond de mislukte helikopterkaping in Limburg.

Ismaël 'Issy' El M. boekte de helikopter waarmee in oktober 2017 vermoedelijk Benaouf A. uit de gevangenis in Roermond bevrijd moest worden. Benaouf A. is een kopstuk binnen de Amsterdamse onderwereld. Hij is veroordeeld voor het geven van de moordopdracht op een ander kopstuk.

Hoewel Ismaël El M. de helikoptervlucht boekte, kwam zijn oudere broer Houssain El M. samen met een aantal andere mannen opdagen bij het helikopterbedrijf in Budel. Dat bedrijf rook eerder onraad en schakelde vooraf de politie in. Zodoende werden de kapers opgewacht door undercoveragenten.

Een van de criminelen werd op het vliegveld opgepakt, andere ontkwamen en er ontstond een achtervolging waarbij een van de kapers werd doodgeschoten door de politie.

Houssain El M. zit nog steeds vast in de zaak. Broer Ismaël El M. is inmiddels op vrije voeten. Zijn advocaat was niet bereikbaar voor commentaar. Voor het beschieten van de woning in Bos en Lommer zijn gisternacht meteen twee verdachten aangehouden.

De burgemeester moet het incident nog bestuderen en weet nog niet of er maatregelen genomen zullen worden zoals bijvoorbeeld sluiting van de woning.