School Nieuw-West onder druk door lerarentekort: 'Kwaliteit gaat snel achteruit'

Het is bar en boos in het onderwijs. Door een enorm lerarentekort is er kans dat bijna 8000 leerlingen na de zomer geen leraar hebben. Op dit moment staan er nog 300 vacatures open. Ook op de Huizingaschool in Nieuw-West is dat tekort duidelijk voelbaar.

Afgelopen jaar moesten hier al regelmatig klassen worden opgesplitst of zelfs naar huis worden gestuurd bij zieke leraren. Ook moeten er soms noodoplossingen uit de kast worden gehaald om ook maar iemand voor de klas te hebben.

Directrice Susan Herrings vindt dat het tekort kwalijk is voor de kwaliteit van het onderwijs: 'Soms zet je dan een onderwijsassistent of een student in. De kwaliteit gaat dan al snel achteruit.' Ook dit jaar vertrekken er vijf leerkrachten, waardoor het rondkrijgen van het onderwijsteam voor deze school een zware klus is geworden. Vooral in de stad zijn er amper geschikte kandidaten. Logisch, vindt de directrice. 'Weinig Amsterdammers kiezen voor het onderwijs, en omdat buiten Amsterdam veel werk is, kiezen veel leraren buiten Amsterdam voor een werkplek bij huis.'

Heftige klassen

Gevolg: de werkdruk voor de overgebleven leerkrachten wordt alleen maar groter. Dat beaamt leraar Stanley Geuskens ook: 'Ik moet het dus alleen doen. Ik heb alleen de verantwoordelijkheid. Dat is in principe niet erg, maar het wordt wel zwaarder'. Daarnaast vraagt het Amsterdamse onderwijs ook meer van de leerkracht. Ze moeten volgens Herrings steviger in hun schoenen staan. 'Het is best heftig om in Amsterdam voor de klas te staan. Wat je dan ook weer ziet door het lerarentekort is dat je ze te weinig ondersteuning kan geven, want je hebt te weinig mensen.'

De oplossing zit 'm deels in het imago van de leerkracht, vindt de directrice. 'Vroeger werd naar de leraar opgekeken. Dat is nu veel minder. Daar moet aan gewerkt worden. Ook de gemeente kan daarin helpen: denk aan huisvesting, gratis openbaar vervoer en gratis parkeren.'