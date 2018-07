Jonge vrouw die glas in gezicht drukte meldt zich niet: politie toont herkenbare beelden

De politie is nog steeds opzoek naar een jonge vrouw die op Koningsdag een jongen met een glas in zijn gezicht sloeg. Hij liep meerdere snijwonden op. De vrouw kreeg een week de tijd om zich te melden maar heeft dit niet gedaan.

Het voorval gebeurde terwijl ze in de rij stonden in de Reguliersdwarsstraat. Tijdens een ontstane ruzie sloeg ze het slachtoffer meerdere malen in het gezicht met een glas. De snijwonden die het slachtoffer heeft opgelopen, zijn zo heftig dat ze gehecht moeten worden.

De politie heeft vorige week in het AT5-opsporingsprogramma Bureau 020 de vrouw de kans gegeven om zich binnen een week te melden. Omdat zij dit niet heeft gedaan heeft de politie besloten om de camerabeelden alsnog vrij te geven waarop de vrouw duidelijk herkenbaar te zien is.

Lees ook: Feestganger Koningsdag krijgt glas in gezicht gedrukt

De verdachte vrouw van ongeveer twintig jaar, heeft een blanke huidskleur en donkerblond haar, dat zij op de avond van de zware mishandeling in een paardenstaart droeg. Verder droeg zij glimmende ronde oorbellen, een zwart leren jas en had zij een lichkleurige sjaal om haar arm.

Heeft u de vrouw gezien of heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.