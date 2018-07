Halsema gaat met alle partijen praten: 'Wil het wel gezellig beginnen'

Femke Halsema, de bijna nieuwe burgemeester van Amsterdam, zou al een aantal dagen op de Stopera rondlopen. AT5 ging, helaas tevergeefs, naar haar op zoek...

De Telegraaf schreef dat Halsema er gisteravond was en AT5 kreeg vandaag ook tips binnen dat zij er al een paar dagen rondloopt. De politici in de Stopera zeggen het niet te weten. 'Ik heb het ook gelezen in de krant, maar ik heb haar nog niet gezien', zegt GroenLinks-raadslid Simion Blom.

Opvallend is dat Halsema een rondleiding zou hebben gekregen van de fractievoorzitter van GroenLinks. Annabel Nanninga van Forum voor Democratie vindt dat een slechte zaak. 'Als burgemeester die boven de partijen staat is het natuurlijk niet handig om je als eerste hier te vertonen aan het handje van de partij waar je zelf lid van bent.'

Alle fracties hebben, mogelijk vanwege de ontstane ophef, vandaag wel een uitnodiging gehad om met Halsema te praten. 'Het lijkt mij wel iemand die ook wel een glaasje wijn lust', antwoordt Nanninga op de vraag of ze een kopje koffie of thee met Halsema gaat drinken. 'Ik hou er wel van en wil het wel graag gezellig beginnen allemaal.'