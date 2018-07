Ondergrondse vuilcontainers Amstelveen getroffen door storing Vodafone

Er zijn problemen met de ondergrondse vuilcontainers in Amstelveen. De gemeente heeft de containers daarom opengezet.

De vuilcontainers worden normaal gesproken geopend door 'afvalpassen' die inwoners van de gemeente hebben gekregen. Deze passen werken alleen bij containers in de directe omgeving van het huis van de bewoner.

Door een storing bij Vodafone werkt het systeem niet goed meer. 'Inwoners lopen de kans dat ze voor niets naar de container lopen', laat de gemeente Amstelveen weten. 'Daarom openen we vandaag deze 63 containers zodat inwoners hun restafval kwijt kunnen.'

De gemeente wacht nu op het moment dat Vodofanone aangeeft dat het probleem 'duurzaam is opgelost'.

