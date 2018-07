CEO Havenbedrijf: 'Amsterdam kan beter goedkope vluchten met zuipende toeristen beperken'

CEO Koen Overtoom van Havenbedrijf Amsterdam pleit voor het terugdringen van goedkope vluchten naar de hoofdstad in plaats van het sluiten van de cruiseterminal. Volgens hem kan Amsterdam 'beter goedkope vluchten met zuipende toeristen beperken'.

Dat zegt de topman van de Amsterdamse haven in een interview met het FD.

Volgens Overtoom bezorgt de cruisetoerist namelijk voor de minste overlast. Het Amsterdamse stadsbestuur zou zich daarom af moeten vragen welke toerist Amsterdam het liefst wil hebben. Volgens Overtoom is het nog maar de vraag of met het verdwijnen van grote cruiseschepen de ongewenste toerist wordt geweerd.

Tijdens de presentatie van de plannen van het nieuwe stadsbestuur werd aangekondigd dat de Passenger Terminal Amsterdam (PTA) zou verdwijnen. Volgens het stadsbestuur is dit een van de maatregelen om het massatoerisme terug te dringen, maar mogelijk speelt de komst van een brug over het IJ een grotere rol.

Cruiseschip symbool van toerisme

Overtoom vindt het vreemd. Tegen de krant zegt hij dat cruiseschepen het symbool van toerisme in de stad zijn geworden, terwijl cruisetoeristen maar 300.000 bezoekers per jaar oplevert, wat neerkomt op zo'n een tot twee procent van alle toeristen in de stad.

Het verbannen van cruiseschepen maakt volgens hem dus niet zoveel uit. Bovendien vindt de topman dat het juist een mooi symbool is voor de stad en de haven, anders zou Amsterdam niets anders zien van de haven.