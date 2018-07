Wethouder reageert op lerarentekort: 'Misschien moet er een tandje bij'

Wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) denkt na over extra maatregelen om het lerarentekort op te lossen.

De problemen door het tekort aan leraren zijn in de stad groot. Afgelopen halfjaar werd moest er 182 keer een klas naar huis worden gestuurd, stond er 377 een onbevoegd persoon voor de klas stond en 445 keer werd er een klas verdeeld over andere klassen.

'Wij doen het maximale, maar misschien moet er ook wel een tandje bij', reageert Moorman. 'Met goede instroombeursen voor nieuwe leraren en kijken hoe we leraren zo goed mogelijk kunnen behouden. Leraar zijn is een ontzettend leuk vak en een heel waardevol vak, maar ook een intensief vak.'

Moorman spreekt van een 'enorm urgent probleem' en denkt dat begeleiding van nieuwe leraren hard nodig is. 'We moeten samen met scholen kijken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen doen. Dit gaat om de basis. De basis van onderwijs moet op orde zijn en dat begint met de leraar voor de klas.'

D66 wil dat de gemeenteraad met de wethouder over het probleem gaat praten. De partij wijst erop dat de schoolvakantie op 21 juli begint. 'Er is dus nog drie weken de tijd voor eventuele tijdelijke maatregelen voor het nieuwe schooljaar.'