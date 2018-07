Stad zet vraagtekens bij beloofde bouw 7500 woningen per jaar: 'Streven zeer ambitieus'

Het stadsbestuur vraagt zich af of er daadwerkelijk elk jaar 7500 nieuwe woningen in de stad kunnen worden gebouwd. Dat was wel beloofd door coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP.

De partijen schreven in het coalitieakkoord dat er tot 2025 elk jaar 7500 woningen in aanbouw worden genomen, in totaal gaat het dan om 52500 nieuwe woningen. Een groot deel daarvan moet een sociale huurwoning zijn.

Zeer ambitieus

De VVD wilde opheldering over deze cijfers in het coalitieakkoord en stelde vragen aan het stadsbestuur. In antwoord op de vragen van de VVD noemt het college van burgemeester en wethouders de belofte van de coalitiepartijen 'zeer ambitieus'.

Voor ongeveer twee derde van die 52500 woningen zijn wel al 'gevorderde plannen', dat wordt de 'planvooraad' genoemd. Het gaat vooral om dure huurwoningen en koopwoningen. De afspraken daarvoor liggen al vast en kunnen niet meer gewijzigd worden. Het derde deel dat overblijft moet daardoor vooral sociale of middeldure huur zijn. Daar zijn echter 'serieuze uitdagingen' voor.

Toekomstbestendigheid

Zo vraagt het college van burgemeester en wethouders zich af of woningcorporaties genoeg geld hebben, of er genoeg bouwkavels zijn en hoe het zit met de 'toekomstbestendigheid en duurzaamheid' van de nieuwe wijken. Een andere zorg is of het zogenoemde Vereveningsfonds, waarbij de de inkomsten van gronduitgifte en uitgaven voor investeringen voor toekomstige gebiedsontwikkeling gezond worden verrekend, 'gezond' kan blijven.

Om daadwerkelijk 7500 woningen per jaar te gaan bouwen, moeten er snel plannen voor de sociale en middeldure huurwoningen komen. 'De geschiedenis leert dat zo'n hoge bouwambitie niet eerder meerjarig is gerealiseerd.'

Het stadsbestuur laat verder weten dat er de komende maanden gewerkt wordt om de plannen van de coalitiepartijen 'om te zetten naar gemeentelijk beleid'. Rond het einde van het jaar moet dat beleid worden gepresenteerd aan de gemeenteraad.