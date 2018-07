Politie zoekt rol gevaarlijke medicijnen

De politie is op zoek naar een rol medicijnen die bij inname mogelijk gevaarlijk kunnen zijn.

De medicijnen zijn gisteren of vandaag zoekgeraakt ergens tussen het Vondelpark en Oostpoort. Het gaat om een rol medicijnen die geseald op een rol zitten in doordrukstrips. De medicijnen kunnen vaatverwijdend en bloeddrukverlagend werken, wat met name gevaarlijk is voor kinderen.

Wie de medicatie heeft gevonden wordt verzocht dit over te dragen aan de politie.