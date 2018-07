Voorstelling in Carré geeft Jordanese 'paupers van toen' een stem

'Het Pauperparadijs' speelt een maand lang 36 voorstellingen in Carré. De theatervoorstelling over armoedegestichten verhuist daarmee van het Drentse Veenhuizen naar Amsterdam.

Het verhaal speelt zich af in 1826, toen Amsterdamse weeskinderen massaal op transport naar Drenthe werden gezet om daar te worden opgevoed. 'Een verborgen geschiedenis die nooit verteld is', zegt regisseur Tom de Ket. 'Ik denk dat wij nu de paupers van toen een stem geven en dat ik denk dat het belangrijk verhaal is dat verteld moet worden.'

Jordaan

De Jordaan heeft een belangrijke rol in de voorstelling. 'Het was superarm', vertelt acteur Steyn de Leeuwe. 'Het was gewoon een achterstandsbuurt met mensen die honger hadden.'

De voorstelling speelde twee jaar lang in het Gevangenismuseum in Veenhuizen, waar de gestichten ook daadwerkelijk waren. 'We speelden op een ongelooflijk groot speelvlak', zegt decorbouwer Michiel Voet. 'Het was honderd bij vijftig meter. Dat is zo groot als een voetbalveld. En daar was het decor ook op vormgegeven.'

Droom

In Carré is het decor dus een stuk compacter, maar dat vindt De Leeuwe geen groot probleem. 'Dit was wel altijd een droom voor mij om hier te staan. En nu mag ik er zes weken staan. Dus het voelt wel als een bucketlist die ik aan het afvinken ben.'

De voorstelling is van 4 juli tot en met 5 augustus in Carré te zien.