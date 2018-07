Openbaar Ministerie luistert journalist af in zaak moord op broer kroongetuige

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een gesprek van een journalist afgeluisterd in de zaak rond de moord van Redouan B. die de broer is van kroongetuige Nabil B., die op 28 maart werd doodgeschoten.

Dat maakt het OM vandaag bekend. Volgens de NOS gebeurde het afluisteren op 29 maart, op de dag dat Redouan B., de onschuldige broer van kroongetuige Nabil B., werd vermoord. Nabil B. getuigt over een reeks liquidaties in het criminele milieu. Die dag sprak de journalist met een informant over de aanleiding van de moord.

Lees ook: Verdachte bekent doodschieten broer kroongetuige Nabil B.

De officier van justitie zou hier toestemming voor hebben gegeven, terwijl dit bevel niet werd voorgelegd aan het college van procureurs-generaal of de parketleiding van het parket Amsterdam. In plaats daarvan is er mondelinge vordering gedaan bij de rechter-commissaris, die dit vervolgens heeft toegewezen. Dat is niet wat de aanwijzing toepassing dwangmiddelen bij journalisten voorschrijft en dus tegen de regels in.

Lees ook: 'Familie kroongetuige Nabil B. ondergedoken in buitenland'

Het Openbaar Ministerie meldt vanavond dat het gesprek zonder uit te luisteren wordt vernietigd. Volgens de NOS ontstond er over het afluisteren van de journalist een fors conflict tussen het Openbaar Ministerie en de rechtbank Amsterdam. Het OM wil het afluisteren buiten het strafdossier houden, terwijl de rechter-commissaris vindt dat de opnames niet mogen worden verzwegen. De zaak rond de moord op Redouan B. wordt morgen in een eerste inleidende zitting behandeld door de rechtbank.

Lees ook: 'Familielid kroongetuige Nabil B. door politie weggehaald uit Den Haag'

Het is niet de eerste keer dat het OM een journalist afluistert. Eerder werd al een gesprek van een verslaggever van het Brabants Dagblad opgenomen om uit te zoeken wie er informatie lekte over de burgemeesterbenoeming van Den Bosch. Verantwoordelijk minister Grapperhaus beloofde toen dat dit niet meer zou gebeuren.