Motorrijder onderuit op A1 bij Diemen

De A1 richting Amersfoort is bij knooppunt Diemen korte tijd grotendeels afgesloten geweest.

Dat kwam door een eenzijdig ongeluk met een motorrijder. Het slachtoffer was door onbekende oorzaak onderuit gegaan. Volgens de politie droeg de motorrijder geen beschermende kleding en heeft hij schaafwonden opgelopen. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en maakt het naar omstandigheden goed.

Er werden na het ongeluk drie rijstroken afgesloten, waardoor weggebruikers ongeveer een halfuur langer onderweg waren. Inmiddels is de A1 weer helemaal open.

Motorrijder onderuit op de #A1 richting Amersfoort bij knp Diemen. Drie rijstroken zijn er dicht. pic.twitter.com/P6fghMmWep — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) July 4, 2018

A1 RE 8.9 op rijstrook 1.2.3. Ivm eenzijdig motor ongeval. Gelukkig droeg de bestuurder de juiste kleding. Ow nee toch niet. Bestuurder wordt behandeld aan zijn schaafwonden en wij maken de incident locatie snel kleiner.@RWSverkeersinfo pic.twitter.com/z7W9CvHUCD — Team Hoofdwegen (@POL_Hoofdwegen) July 4, 2018