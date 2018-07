OM eist vijftien maanden cel voor zware mishandeling willekeurige fietsster

De man die ervan wordt verdacht Martje Albada Jelgersma eind 2017 uit het niets van haar fiets te hebben geduwd, heeft vandaag een celstraf tegen zich horen eisen van vijftien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk. De destijds 39-jarige Jelgersma raakte zwaargewond bij het misdrijf.

De officier van justitie eiste de celstraf tegen verdachte Lesley P. wegens zware mishandeling. P. liet vandaag in de rechtbank weten dat hij in de nacht van zaterdag op zondag 8 oktober 2017 'aardig dronken' was en 'een waas voor ogen' kreeg, meldt Het Parool. Hij was die nacht, rond half vijf, uit een bar gestapt waar hij ruzie had gehad met een paar jongens.

Jelgersma fietste die bewuste nacht van haar werk bij Palladium op het Leidseplein naar huis. Op in de rechtbank getoonde beelden is te zien hoe P. Jelgersma op de Weteringsschans vervolgens zonder enige aanleiding van haar fiets duwt. Jelgersma brak haar bekken hierbij op twee plaatsen, liep een hersenschudding op en had na het misdrijf bloed in haar hersenen. Naast het zware fysieke letsel dat de vrouw opliep, hield ze ook mentale schade over aan het misdrijf. Zo liep ze een posttraumatische stressstoornis op waarvoor ze naar een psycholoog gaat.

Zes weken na de mishandeling werd de uit Noord afkomstige P. aan de hand van camerabeelden opgepakt. P. heeft al een strafblad wegens rijden onder invloed en kreeg eerder een boete omdat hij de plaats van een ongeval verliet. Naast de geëiste gevangenisstraf eist de officier van justitie dat Lesley P. een training volgt voor Alcohol en Geweld.

De uitspraak in de zaak volgt op 18 juli.