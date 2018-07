Bouwsector verwacht flinke vertragingen door tekort aan personeel

De bouwsector maakt zich grote zorgen om het tekort aan personeel in de bouw in de regio Amsterdam. Nu de economie weer aantrekt staan vele bouwprojecten in de steigers, maar lopen ze flinke vertragingen op.

Regiomanager Jan Overtoom van Randstad Noord en brancheorganisatie Bouwend Nederland laat aan AT5 weten dat dit verschillende oorzaken heeft. 'Sinds 2008 was er een enorme crisis die vooral in de bouwsector merkbaar was. Nu dat weer aantrekt, is er een flink tekort in het aanbod in de bouwsector.'

Volgens Overtoom is er niet alleen een tekort aan bouwpersoneel op de bouwplaats, maar ook op kantoor. Daar komt nog bij dat er weinig mensen afstuderen in de bouw en overwegen VMBO-scholen om het BWI-profiel (Bouwen, Wonen en Interieur) te schrappen. 'Dat zou een ramp zijn voor de doorstroom, want je hebt dan helemaal geen nieuwe aanwas die voorbereid wordt op de bouwsector'.

Nieuwe aanwas

Een andere oorzaak is dat weinig leerlingen op het VMBO kiezen voor dit profiel. 'De laatste paar jaar zijn er ongeveer zestien leerlingen die een BWI-profiel kiezen', gaat Overtoom verder. 'Daarnaast is het ook best een dure opleiding, dus als er minder aanmeldingen komen, zijn schoolbesturen geneigd om dat profiel te schrappen.'

Op dit moment is er in de bouw in de regio Amsterdam een tekort aan duizenden personeelsleden per jaar. De regiomanager laat weten dat er verschillende dingen moeten gebeuren. 'We moeten kijken naar mogelijkheden om bijvoorbeeld zij-instromers en statushouders op te leiden in de bouw'.

Daarnaast hoopt Overtoom dat VMBO-leerlingen voor een BWI-profiel kunnen blijven kiezen. 'Anders zou dat funest zijn voor de bouwsector in Amsterdam.'

