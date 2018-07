Baasje met drugs op valt in slaap: hond zoekt drinkwater

De politie heeft gisteren in de binnenstad een toerist opgepakt omdat hij niet goed voor zijn hond zorgde. De hond had zoveel dorst dat hij in winkels op zoek naar water ging.

De toerist lag te slapen op de Nieuwendijk. Zijn hond liep los en ging verschillende winkels binnen op zoek naar water om te drinken. 'Medewerkers van een kledingwinkel waren zo aardig om een bak water voor de hond neer te zetten, die de hond dan ook direct helemaal leeg dronk', schrijft de politie op Facebook.

Agenten hebben de man 'na enige moeite' wakker gekregen. Het leek erop dat hij onder invloed van drugs was. Toen ze hem verzochten met zijn hond te vertrekken, weigerde hij.

'De collega’s hebben, gezien de toestand van de toerist en zijn gedrag richting de hond, de man aangehouden voor het onthouden van de nodige zorg aan zijn hond', meldt de politie. 'De hond is op dat moment in beslag genomen en op het bureau onderzocht door een hondengeleider.'

De toerist heeft zijn roes uitgeslapen op het politiebureau en mocht daarna samen met de hond, die gezond bleek te zijn, weer verder.