Boze fans in Paradiso: 'Angie Stone al uur te laat'

Soulzangeres Angie Stone zou vanavond een optreden geven in Paradiso, maar fans moesten ruim een uur wachten op haar komst. Op Twitter uitten de fans hun frustraties. Toen de zangeres uiteindelijk op het podium verscheen was ze 'te stoned om te zingen', aldus een van de aanwezigen.

Het optreden zou om 20.30 uur aanvangen, maar ruim een uur later was er nog niets van Stone te bekennen. 'Paradiso lost #angiestone help us finding her! #emptystage', tweet een van de aanwezigen. 'Pfff @ParadisoAdam kunnen jullie niet meer info geven over de ETA van @angiestone? Beetje jammer dit', aldus een ander.

Ken je dat concert waar Angie Stone er nog niet is. Nou daar staan wij #paradiso2018#angiestone#iserniet pic.twitter.com/v0IfUCcAek — Renee (@ReneeSuiker) July 4, 2018

Nederlanders: wat stom dat artiesten ons land altijd waarderen om de drugs. Ook Nederlanders, nu Angie Stone op zich laat wachten: die hangt zeker in een coffeeshop, belachelijk. Je weet niet wat er is, dick. — Laura Jenny (@JennyD23) July 4, 2018

'Te stoned om te zingen'

Toen Stone uiteindelijk op het podium verscheen, bleek het optreden behoorlijk tegen te vallen. 'Angie Stone is te stoned om te zingen in Paradiso' en 'Mag je zeggen dat Angie Stone in Paradiso een aanfluiting is? Ja, dat mag. Huilen met de pet op. Maar echt in alles. Zelden zo’n teleurstellend concert meegemaakt (wat de reden ook moge zijn).'

Mag je zeggen dat #Angiestone at #paradiso een aanfluiting is? Ja, dat mag. Huilen met de pet op. Maar echt in alles. Zelden zo’n teleurstellend concert meegemaakt (wat de reden ook moge zijn). — David Hielkema (@davidhielkema) July 4, 2018