Schutter broer kroongetuige vandaag voor rechter

De man die de broer van kroongetuige Nabil B. doodschoot staat vandaag voor de rechter.

De broer van B. werd op 28 maart in Noord in zijn eigen bedrijf doodgeschoten door iemand die zich voordeed als een sollicitant. De vermoedelijke schutter, Shurandy S., werd een paar dagen later opgepakt in Hilversum. Hij zit sindsdien vast en heeft al tegenover de politie bekend dat hij de schutter was.

De rechtszaak begint rond 9.00 uur in de rechtbank aan de Parnassusweg. Het is een zogeheten pro-formazitting, wat betekent dat de zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld. S. wordt beschuldigd van moord en vuurwapenbezit. Ook zou hij hebben rondgereden in een gestolen auto.

Kroongetuige

Vermoedelijk is de moord gepleegd vanwege de verklaringen die kroongetuige Nabil B. heeft afgelegd over vermeende kopstukken uit de onderwereld. De advocaat van B. liet een paar weken geleden weten dat zijn cliënt inmiddels twijfelt of hij nog moet doorgaan als kroongetuige.

Gisteravond werd bekend dat het Openbaar Ministerie in de zaak rond de moord op de broer van B. een journalist heeft afgeluisterd. De journalist sprak toen met een informant over de aanleiding van de moord.