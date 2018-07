Zaalvoetbalvereniging 't Knooppunt stopt ermee

Een van de meest succesvolle Amsterdamse voetbalteams van de afgelopen jaren houdt op te bestaan. Zaalvoetbalvereniging 't Knooppunt uit De Pijp stopt ermee.

Dat meldt Hetamsterdamschevoetbal.nl. Het team begon ooit als buurtclubje en promoveerde in 2014 naar de Eredivisie. In 2017 werd het al landskampioen en 't Knooppunt nam het afgelopen winter in de Champions League zelfs op tegen FC Barcelona.

Lees ook: Amsterdamse zaalvoetballers met 6-0 onderuit tegen FC Barcelona

Toch was het seizoen 2017/2018 ook het laatste seizoen van 't Knooppunt. De meeste spelers van het team zijn vertrokken naar andere clubs. Er zijn nog gesprekken over een doorstart, maar mogelijk in een andere stad onder een andere naam.