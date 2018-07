Agenten krijgen hardere knuppels

De politie introduceert een nieuwe wapenstok. Klappen met de knuppel komen harder aan, waardoor agenten minder vaak hoeven te slaan.

De uitschuifbare wapenstok is 11 centimeter langer dan de huidige knuppel. Hij is ook zwaarder dan het oude model. Volgens het AD zorgt deze combinatie ervoor dat de knuppel bij gebruik meer pijn doet. Dat leidt ertoe dat 'een paar klappen afdoende zijn, waar er vroeger vijf of zes nodig waren'.

Een agent zegt in de krant dat het wapen niet alleen meer pijn doet, maar dat de extra lange knuppel ook meer indruk maakt. 'Ik denk dat de meeste mensen als je hem uitslaat al denken: deze agent meent het', aldus een andere agent.