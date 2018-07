Busje staat uren stil op snelweg omdat bestuurder 'sleutels kwijt' is

Het Team Hoofdwegen van de politie had gisteravond een bijzonder geval van pech. Op de ring stond een busje stil omdat de bestuurder zijn sleutels kwijt was geraakt.

'Meneer, ik sta hier al twee uur en ik ben mijn autosleutels kwijt!', vertelde de man aan de agenten. Hoe de bestuurder van het busje midden op de snelweg zijn sleutels kwijt kon raken, werd niet helemaal duidelijk. 'Ja, geen idee. Ik had een black-out en nu sta ik hier!'

De automobilist ontkende dat hij zorg nodig had. 'Nee joh. Ben je gek. Zo erg is het niet', meende hij. Vooralsnog is er geen aanwijzing dat er sprake was van drank of drugs. Het busje is uiteindelijk meegenomen met een oplegger.