Ondanks drukte bijna geen handhaving op water: 'Slechts 186 boetes uitgedeeld'

Het is een regelrechte gekte op de grachten! Ten minste, dat concludeert De Telegraaf vanochtend. Want volgens de krant is menig Amsterdammer de massale stroom aan bootjes met 'krijsende toeristen' op de grachten zat. En dan wordt er ook nog niet gehandhaafd. Zo werden er vorig jaar slechts 185 boetes uitgeschreven overlastgevende water-recreanten.

De Telegraaf ging op de Prinsengracht en Elandsgracht op onderzoek uit en wat blijkt? 'Fietsers vliegen kris-kras door elkaar, taxi’s toeteren omdat een stukje straat is afgesloten en op het water drommen de eerste bootjes met toeristen samen', zo valt te lezen in de krant van Wakker Nederland.

Maar ondanks dat helse beeld hebben handhaving en Waternet nog niet de handen intensief ineengeslagen om de overlast tegen te gaan. Het afgelopen jaar zijn slechts een aantal acties uitgevoerd. Bij die acties - negen in totaal - werden 185 boetes uitgeschreven: 166 voor geluidsoverlast en 19 bestuurlijke boetes.

De gracht is geen speeltuin

De gemeente stelt in een reactie dat het stadsdeel druk bezig is met gesprekken met 'alle stakeholders'. 'Maar nu naar buiten treden (met de plannen die tijdens die gesprekken gemaakt zijn - red.) is nog te vroeg'. Eén ding staat vast: de regels voor de plezierbootjes moeten duidelijker gemaakt worden. 'De gracht is geen speeltuin. Ik merk dat er veel onbekendheid met de regels is: ondanks dat het hier eenrichtingsverkeer is, varen er regelmatig bootjes de andere kant op. Communiceer dat beter', aldus een bewoner.