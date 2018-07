Schokkende cijfers in rapport over geweld tegen sekswerkers

Vrijwel alle sekswerkers in Nederland maakte afgelopen jaar geweld mee. Dat blijkt uit onderzoek van Soa Aids Nederland en Proud, de belangenvereniging van sekswerkers.

De resultaten van het onderzoek worden vandaag gepresenteerd. '97 procent van de sekswerkers in Nederland maakte in het afgelopen jaar geweld mee', luidt een van de resultaten. Van de ruim 300 ondervraagde sekswerkers gaf 93 procent aan dat zij last had van 'emotioneel geweld' zoals vernedering en stalking.

Lees ook: Tientallen sekswerkers protesteren in Wallengebied tegen kabinetsplannen

Ruim driekwart (78 procent) ervaart 'seksueel geweld'. Dan gaat het om intimidatie, aanranding en verkrachting. Fysiek geweld zoals aan de haren trekken, slaan, schoppen en zware mishandeling werd door 60 procent ervaren. 'Schokkend genoeg deed 79 procent van de sekswerkers nooit aangifte van geweld bij de politie in het afgelopen jaar, uit angst voor discriminatie, juridische stappen, privacy schending en woninguitzetting', stelt Soa Aids Nederland in een persbericht.

Soa Aids Nederland en Proud hebben samen met onderzoekers van de Vrije Universiteit acties geformuleerd om geweld tegen sekswerkers te verminderen. 'De enige manier om het geweld te verminderen is de drempel om aangifte te doen te verlagen en het arbeidsrecht van sekswerkers te erkennen.'