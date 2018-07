Spectaculaire beelden van aanhouding winkeldieven op de Wallen

Undercoveragenten hebben in gisteren in de stad voor veel bekijks gezorgd. Op klaarlichte dag werden tussen het winkelend publiek twee winkeldieven op spectaculaire wijze opgepakt. De inmiddels bekende boevenspotter Jaime van Gastel was er uiteraard bij en filmde het tafereel.

De drie winkeldieven zouden volgens Jaime geprepareerde winkeltassen bij zich hebben om makkelijk spullen te kunnen stelen. Dat lukte, want op de beelden is te zien dat de jongens elkaar de gestolen goederen toonden, zo melden de collega's van NH Nieuws. 'Gekkenwerk', aldus Jaime. 'Een van de gasten had schoenen aan die ik hem vanochtend zag stelen.'



Jaime volgde samen met agenten gekleed in burger de winkeldieven totdat ze in een drukke winkelstraat aangehouden konden worden. In de video is te zien dat de undercoverpolitie uit het niets de mannen van achteren vastpakken en dat ze hen in de boeien proberen te slaan. Dat ging niet zonder slag of stoot. 'Ik had niet verwacht dat het er zo heftig aan toe zou gaan', is de reactie van Jaime tijdens de aanhouding. De mannen worden in de boeien geslagen en worden afgevoerd in een politieauto.



De daders bleken meerdere tassen met spullen te hebben gestolen. Die zijn allemaal door de politie in beslag genomen. 'Dit filmpje is echt ontzettend bizar', besluit Jaime zijn geslaagde video.