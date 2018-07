'Ajax-talentje (16) maakt nu al overstap naar Liverpool'

Voetballer Ki-Jana Hoever is pas 16 jaar, maar lijkt nu al een transfer te maken van Ajax naar Liverpool.

Dat meldt de Liverpool Echo. De jonge verdediger was door Liverpool uitgenodigd om mee te trainen, nadat Engelse scouts hem hadden gespot bij Ajax. De tiener maakte tijdens zijn stage de nodige indruk, want de Champions League-finalist wil de Nederlander graag vastleggen.

Omdat Hoever nog geen profcontract heeft ondertekend bij Ajax, hoeft Liverpool alleen een opleidingsvergoedingen over te maken aan Marc Overmars. Spelers van Ajax vertrekken op steeds jongere leeftijd naar het buitenland. Zo was er veel te doen over de transfer van de pas 19-jarige Justin Kluivert naar AS Roma.

Tegelijkertijd merken anderen op dat Ajax net zo goed zelf meedoet aan deze praktijken. Zo is Hoever in 2014 weggeplukt uit de jeugdopleiding van AZ.