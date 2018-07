Frenkie de Jong traint weer na lange blessure

Door een enkelblessure zat hij ruim vier maanden op de tribune, maar nu is Frenkie de Jong weer gespot op het trainingsveld.

Volgens De Telegraaf kan de 21-jarige middenvelder mogelijk weer wedstrijden starten. Dat zou fijn zijn voor Ajax, want veel spelers zijn nog afwezig vanwege hun deelname aan het Wereldkampioenschap in Rusland. Toch moet Ajax al op 25 juli een belangrijke wedstrijd tegen Sturm Graz spelen in de voorronde van de Champions League.

Overigens is het nog maar de vraag hoe lang Ajax gebruik kan maken van de weer fitte Frenkie de Jong. Volgens Spaanse media wil FC Barcelona de middenvelder inlijven.