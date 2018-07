Verjaardag van dalai lama morgen uitbundig gevierd op Dam

Ook de dalai lama wordt elk jaar een jaartje ouder. Ondanks dat het de vijftiende reïncarnatie is van de geestelijk leider, wordt het nog steeds wereldwijd gevierd. Zoals op de Dam, morgen van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Tibetanen van over de hele wereld vieren de 83ste verjaardag van Tenzin Gyatso, de veertiende dalai lama. Op de Dam zullen er kleurrijke Tibetaanse vlaggen zijn en meerdere optredens van de Tibetaanse gemeenschap.

Ook andere wereldhervormers worden geëerd op de verjaardag van Gyatso. Portretten van Gandhi, King, Mandela en Tutu zullen ook te zien zijn op de Dam. Men is welkom vana 14.00 uur.

Overigens is het één van de laatste keren dat de verjaardag gevierd kan worden. De dalai lama gaat er vanuit dat hij de laatste is. Er hoeft niet naar een opvolger gezocht te worden na zijn dood, omdat het 'politieke landschap' te veel veranderd is voor de dalai lama.