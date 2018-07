Zeeburgertunnel dit weekend dicht voor verdere reparaties

De Zeeburgertunnel gaat dit weekend (6-9 juli) dicht om reparaties uit te voeren in de westbuis (van Noord naar Zuidoost).

Ook tijdens de nachten van 9 en 11 juli zijn er werkzaamheden in de tunnel. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om de aangegeven omleidingsroutes te volgen en rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten.

Lees ook: Ravage Zeeburgertunnel: container oplegger ramt plafond

Begin 2018 ramde een vrachtwagen met container het plafond van de tunnel. Een ravage was het gevolg en de schade aan de tunnelbuis was gigantisch. Twee weken terug werden al reparaties uitgevoerd in de zuidelijke buis.