Moord op broer kroongetuige was tot in detail voorbereid

Shurandy S., de man die bekend heeft dat hij de broer van kroongetuige Nabil B. doodschoot, zegt dat hij handelde op basis van gedetailleerde instructies. Hij wist niet wie zijn doelwit was, zegt hij zelf.

Dat bleek vanochtend tijdens de eerste tussentijdse zitting in de zaak. Daarbij was S. zelf niet aanwezig. Wel heeft hij na zijn aanhouding het een en ander verklaard over de moord. Zo vertelde Shurandy dat hij een paar dagen voor de dodelijke schietpartij een foto van zijn doelwit kreeg. Ook kreeg hij de werktijden en het werkadres van Reduan B.

Shurandy deed zich vervolgens voor als sollicitant en regelde zo een afspraak met Reduan B. in diens bedrijf op de NDSM-werf. Tijdens het gesprek op 29 maart trok hij een wapen en schoot hij op Reduan. Hij liet sporen achter en was herkenbaar op camerabeelden, waardoor de politie hem al snel wist te arresteren.

Opdrachtgever

De schutter vertelde de politie na zijn arrestatie dat hij geen idee had wie zijn doelwit verder was. Hij had naar eigen zeggen geen idee dat het de broer was van een kroongetuige. Hij volgde slechts instructies van anderen op. Wie deze opdrachtgevers zijn, wil hij niet vertellen. Wel verklaarde Shurandy dat hij al in 2017 de opdracht voor een liquidatie accepteerde.

Shurandy blijft voorlopig vastzitten, in oktober volgt er een nieuwe tussentijdse zitting.