Amsterdams taalbureau verdacht van sjoemelen met inburgeringsexamens

De recherche van de Inspectie Sociale Zaken Werkgelegenheid heeft gisteren liefst elf locaties in Amsterdam en Utrecht doorzocht naar fraude met inburgeringsexamens. Een aantal taalbureaus zou onder andere al beschikking hebben over de antwoorden van de examenvragen.

De inspectie ging langs bij een taalbureau in Amsterdam en een taalbureau in Utrecht. In Amsterdam deed de inspectie onderzoek naar examenfraude. Het bureau zou namelijk de vragen van het hoofdexamen al hebben. De inburgeringskandidaten kregen enkel training om antwoord te geven op deze vragen.

Ook zouden volgens het OM niet alle verplichte lessen gegeven worden. De twee bestuurders van de school zijn als verdachte aangemerkt. Vermoedelijk hadden de onzuivere zaakjes flink wat voeten in de aarde. De inspectie nam tienduizend euro cash in beslag tijdens de doorzoeking in leslokalen, woningen en kantoorpanden.

Valse declaraties

De school in Utrecht wordt verdacht van het verduisteren van honderdduizenden euro's. Het bureau deed valse declaraties bij DUO, inclusief valse handtekeningen van inburgeraars. Ook hier is een verdachte aangemerkt. Opvallend detail: de bestuurder was ook in dienst bij de gemeente Utrecht. Zijn bureau voerde werkzaamheden uit voor de gemeente. Waarschijnlijk heeft hij zijn eigen taalbureau voorgetrokken bij de aanbesteding, aldus het OM.