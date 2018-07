'Oom' van minderjarige bedelaar opgepakt voor mensenhandel

De politie heeft een man aangehouden op verdenking van mensenhandel. De zaak kwam aan het rollen toen handhavers een minderjarige bedelaar tegen het lijf liepen.

Onlangs troffen handhavers twee bedelaars aan op de Nieuwendijk. Ze besloten het duo staande te houden en ontdekten dat een van de bedelaars pas 15 jaar oud was. Op basis van het gedrag van de minderjarige, kreeg een van de handhavers het gevoel dat 'iets niet helemaal in orde' was.

Het bedelende duo werd meegenomen naar het politiebureau waar de jeugdzorg werd opgetrommeld. Terwijl medewerkers van de jeugdzorg in gesprek gingen met de tiener kwam er opeens een man binnenlopen die zich voorstelde als de oom van de jongen. Maar zijn verhaal kwam niet overeen met de informatie die de jongen zelf deelde met de jeugdzorg.

De 'oom' is aangehouden op verdenking van mensenhandel. De verdachte blijft zeker tot augustus in de cel zitten terwijl het Team Mensenhandel de zaak onderzoekt.