Ouders leden DWS stappen naar rechter: 'Bestuur moet weg'

Een groep ouders van leden en ex-leden van DWS heeft een kort geding tegen het bestuur van de voetbalclub aangespannen. Ze zijn het oneens met de gang van zaken bij de club en eisen het aftreden van het bestuur.

Het rommelt al langer bij de club waar ooit Ruud Gullit, Rinus Israël en Frank Rijkaard speelden. Zo zou er twee jaar lang geen algemene ledenvergadering (ALV) hebben plaatsgevonden en werd de ALV van 31 mei uitgesteld wegens bedreigingen aan het bestuur. Vorige week heeft het bestuur alsnog een ALV gehouden, maar zijn volgens de ouders veel (verplichte) onderwerpen niet behandeld. Zo werd er geen financieel jaarverslag gepresenteerd, maar zou er wel een tekort van 80.000 euro zijn ontstaan omdat er geld is verdwenen.

Ook werden er door het bestuur meerdere kinderen uitgeschreven bij de vereniging. 'Om het zo soepel mogelijk te maken een nieuwe club te vinden, hebben we je uitgeschreven als lid bij DWS, zodat je je meteen bij een nieuwe club kunt inschrijven zonder dat je op actie van DWS als club wordt verwacht', werd de leden meegedeeld.



Volgens het bestuur werd dit gedaan omdat selectieteams overvol dreigden te raken. De ouders zeggen dat zelfs de meest talentvolle kinderen zijn weggestuurd en dat het heeft te maken met de kritiek die zij hebben op het bestuur.



Voorzitter Remko de Jong laat weten dat er inderdaad een kort geding is aangespannen, maar wil er inhoudelijk niet op reageren. Hij laat wel weten dat het bestuur bij haar werkzaamheden op alle bij DWS betrokken belangen let en zich niet herkent in het beeld dat deze groep schetst.'Het woord is nu aan de rechter en dat oordeel wachten wij af.'