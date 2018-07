Ambulances doen steeds langer over ritje naar gewonde

De Amsterdamse ambulance doet er steeds langer over om naar de patiënt te rijden. Vorig jaar kwam de ziekenwagen liefst zesduizend keer vertraagd aan op locatie. Het is de grootste verhoging in jaren.

Dat meldt Het Parool op basis van cijfers van Ambulancezorg Nederland (AZN). Een belangrijke maatstaf is dat 95 procent van de ritten binnen vijftien minuten bij de patiënt moet zijn. Volgens de krant haalt de ambulancecentrale in Amsterdam dat bij lange na niet. In 2017 kwam slechts 90,2 procent op tijd. 2,6 procent minder dan het jaar daarvoor, in 2016. Dat maakt Amsterdam de op één na slechtste regio van Nederland, na Rotterdam Rijnmond.

Landelijk gezien was 1 procent van de ritten vertraagd. Volgens AZN reden om alarm te slaan. Het kan namelijk tot levensbedreigende situaties leiden, denk aan mensen met hartproblemen of een ernstige bloeding. Broodnodige hulp komt dan te laat.

Noodoplossing

Redenen voor het verslechteren van de aanrijdtijd zijn een tekort aan gespecialiseerd personeel en een toenemend aantal spoedoproepen. De nood is zo hoog dat Ambulance Amsterdam drie extra patiëntenvervoerders uit de regio heeft ingezet. Die doen overigens geen spoedvervoer, maar een deel van het 'besteld vervoer'. Volgens Frans Sier, interim-directeur van de instantie, is dat een noodoplossing. 'Het is te duur om daar langer dan nodig mee door te gaan.'

Ook heeft de toenemende drukte in de stad en de opnamestops bij ziekenhuizen te maken met de verhoging, maar het mag geen excuus zijn. Sier: 'We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om op tijd bij die patiënt te zijn. Het percentage van ambulances dat op tijd is, moet omhoog.'